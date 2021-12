Nova estação da Lapa será entregue nesta terça-feira

Depois de 14 meses de intervenções, a estação da Lapa tem agenda de entrega à população nesta terça-feira, 29, às 10h. A cerimônia de inauguração integra os eventos pela comemoração pelos 467 anos da capital.

A previsão da prefeitura é que todos os serviços da estação estejam funcionando plenamente. Ficarão pendentes apenas a abertura e montagem de alguns dos 64 estabelecimentos comerciais, a cargo dos donos.

Nesta segunda, 28, operários das empresas Socicam, Participa e Axxo, que integram o consórcio Nova Lapa, responsável pela administração pelos próximos 35 anos, realizavam ajustes.

A obra teve investimento de R$ 20 milhões e a estação deverá ter esquema de segurança 24 horas, iluminação, sinalização das linhas de ônibus, limpeza, novas escadas rolantes, espaços livres para circulação.

Foram instalados elevadores e piso tátil, banheiros climatizados, sistema de impermeabilização da cobertura e anti-incêndio.

O espaço com maior número de intervenções foi o subsolo, que além de sinalização e assentos, recebeu exaustores para ventilação, lâmpadas de alta performance e abertura no teto. Essas ações aumentaram não apenas a circulação de ar como a entrada de luz solar no local.

No piso superior, as plataformas receberam apenas pintura, asfaltamento, placas de sinalização e bancos. A reforma completa desse espaço só será realizada com o início da construção do shopping center Nova Estação. O empreendimento, que será erguido em cima das plataformas superiores, deverá ser entregue em abril de 2018.

"O usuário da estação não vai receber um equipamento apenas reformado, mas completamente reconstruído. Salvador vai ganhar a estação de ônibus mais moderna e eficiente do país", garantiu o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Fábio Mota.

Movimentação

Além de agradar aos usuários de transporte público da capital, a reforma da Lapa vai representar um incremento na circulação dos grandes estabelecimentos comerciais do centro da cidade, como o shopping Piedade, situado ao lado da estação.

Com a inauguração oficial da, o shopping prevê um aumento do número de visitantes que pode chegar a 435 mil pessoas por dia. De acordo com a gerente de marketing do centro comercial, Maria Eduarda Baleeiro.

"A nova Lapa será um presente para Salvador e nos unimos às comemorações da população, que estava ansiosa por um projeto como esse, de melhoria da mobilidade urbana", disse.

Luana Almeida Nova estação da Lapa será entregue nesta terça-feira

