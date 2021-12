Missa na Igreja de Sant’Ana celebra os 468 anos do 'nascimento' de Salvador

Para comemorar os 468 anos da cidade de Salvador, uma missa foi presidida, nesta quarta-feira, 29, pelo arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, dom Murilo Krieger. A missa em ação de graças ocorreu na Igreja do Santíssimo Sacramento de Sant’Ana, atrás do Fórum Ruy Barbosa, em Nazaré.

Na celebração, também foi lembrado a prisão e o fuzilamento do Padre Roma que completa 200 anos. Ele foi um dos líderes do levante motivado pelo intuito de libertar o país do domínio de Portugal. Uma performance realizada pelo ator Carlos Betão, relatou o fato.

Personalidades como o prefeito ACM Neto, o chefe de Gabinete, o filho do Padre Roma, João Roma, entre outras autoridades, marcaram presença na solenidade.

Reflexão

A mensagem passada por dom Murilo ressaltou o comprometimento que a sociedade deve ter para viver em harmonia.

“Estamos celebrando um acontecimento importante que é o aniversário de Salvador que tem uma história riquíssima. E nós temos que cuidar para que as pessoas que aqui moram, vivam em harmonia, paz e em segurança”, contou o líder religioso.

Ainda segundo dom Murilo, é necessária a participação de todos. “Não espere que apenas as autoridades tenham essa responsabilidade. Cada um tem muito o que fazer para que o país seja melhor, mais justo e, diria, até mais santo”.

