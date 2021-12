Maria Bethânia encanta o público em show no Farol da Barra

Um encontro apaixonado entre Maria Bethânia e um público estimado em 40 mil pessoas, marcou o show realizado na noite deste sábado, 28, no largo em frente ao Farol da Barra, como um presente da artista a Salvador pelos 466 anos de fundação. E os filhos queridos da terra santa da Bahia, como definiu a cantora, retribuíram amorosamente, na festa que também celebrou os 50 anos de carreira da diva.

Marcado para 20h, o show só começou às 20h23, num palco simples coberto de cortinas e piso preto, ocupado inicialmente pelos sete músicos que acompanha a intérprete, a maioria tocando instrumentos acústicos. Descalça como de hábito e vestindo uma longa saia dourada, com blusa em tons avermelhados, numa saudação a Iansã, Bethânia pediu licença para homenagear indios e caboclos com a música "Povos do Brasil".

E daí e diante, a voz forte e melodiosa passou a entoar músicas que evocam orixás e elementos da cultura afrobaiana, chegando a "Sangrando, de Gonzaguinha e " Primeira Manhã", de Alceu Valença, passou a ser acompanhada a capela pelo coral afinado, formado pelo público.

Maria Bethânia cantou em seguida "Negue" (Adelino Moreira e Enzo de Almeida Passos), "É o amor!", de Zezé de Camargo e Luciano e "Fera Ferida (Roberto Carlos). E mesmo aos 50 anos de carreira e 69 anos de idade a serem completados em junho próximo, mantém a qualidade declamatória como intérprete, sem perder a leveza de voz e de corpo.

Um dos pontos altos da noite foi a apresentação da sambista Mariene de Castro, que cantou "Flor da Raiz" (Roque Ferreira), seguida por Margareth Menezes que uniu as vozes das três cantoras em "É D'Oxum, (Vevé Calazanas). Juntas também entoaram canções que homenageiam Salvador como "Bahia de São Salvador", "João Valentão, Dia de Festa no Mar". "São coisas que a gente só vê na Bahia", brincou Bethânia.

<GALERIA ID=19951/>

adblock ativo