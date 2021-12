Festival abre calendário dos 467 anos de Salvador

A praça Dois de Julho, no Campo Grande, foi palco, neste domingo, 27, para a apresentação teatral da montagem O Palhaço e a Bailarina. Mesmo com o esvaziamento do centro da cidade, provocado pelo feriado da Semana Santa, o espetáculo reuniu mais de 100 pessoas no local, em especial o público infantil.

A apresentação, encenada pelos atores Demian Reis e Priscila Sodré, foi uma das atrações responsáveis por abrir o Festival da Cidade, projeto que comemora o aniversário de 467 anos da capital baiana.

O primeiro dia de programação também contou com espetáculo no Circo Picolino, em Pituaçu, e exposições de poesias nas praças da Sé e da Piedade, no largo Dois de Julho e na praça do Campo Grande.

A enfermeira Márcia Pereira, 45, que levou a filha Ana Clara, 7, para passear no local, curtiu as atrações. Ela elogiou a iniciativa de levar atrações culturais para espaços públicos.

"Essa é uma forma de democratizar o acesso à cultura, para que pessoas que geralmente não têm oportunidade possam assistir teatro e ouvir poesias", afirmou Márcia.

Segundo projetou, ela deve aproveitar outras apresentações previstas na programação do festival.

Programação

Nesta segunda-feira, 28, por exemplo, a exposição de poesias volta a ocorrer nos mesmos locais. Na Biblioteca Municipal Edgard Santos, na Ribeira, as atrações são fotografias antigas e atuais de Salvador que estão abertas à visitação.

O ponto alto do Festival da Cidade está previsto para o dia 2 de abril, às 20h, quando Caetano Veloso e Gilberto Gil apresentam o show da turnê Dois Amigos, Um Século de Música no largo do Farol da Barra.

No mesmo dia, o cantor Nelson Rufino se apresenta na praça Dorival Caymmi, em Itapuã, enquanto Luciano Calazans anima o público no largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho.

A programação completa pode ser acessada por meio do site www.festivaldacidade.salvador.ba.gov.br.

adblock ativo