Farol da Barra recebe Concerto Internacional no aniversário de Salvador

O Farol da Barra será palco para o Concerto Internacional Salvador 470 anos, nesta sexta-feira, 29, às 19h. A apresentação contará com nove artistas que irão se revezar no palco. O espetáculo é gratuito e faz parte do Festival da Cidade, promovido pela Prefeitura de Salvador.

Em parceria com o Festival da Língua Portuguesa (Fespo), o evento traz os artistas portugueses António Zambujo e Ana Moura, oo angolano Paulo Flores, e os baianos Saulo, Daniela Mercury, Márcia Short, Carla Cristina, Márcia Freire e Magary Lord. O espetáculo inédito acontece no dia do aniversário da cidade.

>>> Festival da Cidade comemora 470 anos de Salvador até final de março

O Festival da Cidade promove até o dia 31 de março várias atrações para comemorar o aniversário da capital baiana em vários ponto da cidade. O festival também vai contar com programações voltadas para literatura, esporte e fotografia.

adblock ativo