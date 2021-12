Cristo da Barra é tombado e área tem requalificação anunciada

O prefeito ACM Neto (DEM) anunciou na noite desta quarta-feira, 29, durante a solenidade de tombamento do Monumento ao Cristo Nosso Senhor como Patrimônio Cultural do Município, que todo o conjunto arquitetônico, urbanístico e ambiental do Morro do Cristo, na Barra, passará por um processo de requalificação.

A intervenção compreenderá uma área de aproximadamente 500 m² e o investimento previsto é de R$ 1,6 milhão. “A secretaria de Infraestrutura está autorizada a iniciar o processo de licitação, identificar a empresa vencedora e garantir a ordem de serviço para o início imediato das obras de requalificação de todo o conjunto do Cristo do Salvador”, informou o prefeito.

Neto definiu a medida como “uma vitória da cultura, do patrimônio material e imaterial de Salvador” e uma demonstração da atual gestão em valorizar aquela área da orla.

A presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, explicou que o projeto de requalificação do Morro do Cristo prevê nova alvenaria de contenção, implantação de piso e iluminação cênica.

A estátua do Cristo Salvador, esculpida pelo italiano Pasquale de Chirico e inaugurada em 1920, também será restaurada. O granito preto que serve de pedestal será substituído por vidro, o que dará, junto com a iluminação, a impressão de que o Cristo flutua sobre o mar. O projeto inclui, ainda, a instalação da praça das Bandeiras, destinada à realização de missas campais e outros eventos.

O prefeito também anunciou, para os próximos dias, o lançamento do edital de requalificação do trecho da orla que vai da praça Orugan, em Ondina, à praia da Paciência, no Rio Vermelho. O investimento é de R$ 30 milhões, com recursos da Caixa Econômica Federal.

