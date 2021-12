Cafelier: o cantinho que não vai poder saudar os 472 anos da capital baiana

Aos 472 anos e no auge do desenvolvimento, a primeira capital do Brasil ainda guarda alguns cantos que preservam o estilo colonial e nos remete ao clima nostálgico e, ao mesmo tempo, encantado. Agora imagine juntar isso com o prazer de apreciar uma boa comida, aliada à uma vista incrível da Baía de Todos-os-Santos? O Cafelier dá ao Carmo um charme peculiar á capital baiana.

Podemos dizer que o local se torna um ponto de parada obrigatório aos que vão ao Santo Antônio. Do simples e gostoso cafezinho ao jantar com clima de romantismo. Por lá, sempre se encontram pessoas com um repertório de histórias pessoais para compartilhar durante a roda de amigos nas mesas badaladas da casa.

Por trás disso, está Paulo Vaz, proprietário da casa, que cultiva com carinho os quadros e esculturas que dão aquele tom artístico ao ambiente. Sempre atencioso com os clientes, Paulo relembra o início de tudo.

"O Cafellier foi fundado em 1994, ainda no Pelourinho, e 10 anos depois, em 2004, veio para o Santo Antônio e aqui estamos até hoje", disse Paulo.

Celebridades que passaram por lá são lembradas no quadro de fatos, o qual Paulo sempre com a paciência que tem, comenta sobre as visitas feitas.

E quando a fome vem, o cardápio variado e com preços justos é a peça mais requisitada entre os frequentadores. E como não podia faltar, os companheiros Antônio e Pintada, que são os gatos a postos para receber os clientes amigos.

"Ampliamos o horário de funcionamento, bem como o cardápio. O ponto máximo é justamente o nosso por do sol", afirma.

Momento difícil

Embora esteja comemorando os 472 anos, a capital baiana vê o comércio sucumbir diante a atual pandemia. Paulo acredita que o difícil momento vai ser passageiro.

"Estamos esperando para saber como tudo vai ficar. O importante é seguir as determinações sanitárias e cumprir decretos e protocolos", reiterou.

