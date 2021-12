Bar do Ulisses: mais de 60 anos de história em um dos bairros mais antigos de Salvador

Ao andar pelas ruas de um dos bairros mais antigos de Salvador, o Santo Antônio Além do Carmo, é possível conhecer prédios históricos, galerias, bares, além de charmosos hotéis. Ao longo da rua principal do bairro, a rua Direita, que leva ao Largo do Santo Antônio, é possível encontrar o Bar do Ulisses, uma atração turística do centro histórico com mais de 60 anos de existência.

O Bar do Ulisses nasceu em 1960, a partir do sonho de um artesão, que foi sapateiro por 18 anos e viu sua família crescer. Foi assim que seu Ulisses sentiu a necessidade de aumentar a renda. Ele largou os consertos dos sapatos e resolveu abrir um bar vendendo alimentos à noite e nos fins de semana, como mocotó e feijoada. Dona Edith, a esposa, era a responsável pela culinária.

Foi através da necessidade de aumentar a renda familiar que primeiro nasceu o bar tranquilo e sossegado “O Cantinho de Ulisses”, como era conhecido, no Largo do Santo Antônio. O estabelecimento começou a atrair frequentadores dos mais diversos bairros da capital baiana.

Após 20 anos de trabalho árduo, a saúde não permitiu mais que o ex-sapateiro permanecesse na direção. Atualmente, quem administra o bar é o filho dele, Jorge Lopes, e a neta, Lorine Lopes.

“Os moradores tradicionais da época incentivaram meu pai a começar a vender cerveja e pratos regionais, o que motivou a dar continuidade ao serviço em um bairro tão tradicional de Salvador. Em 2008, com a venda de todo casarão, fomos em busca de outro espaço. Em 2010, houve a oportunidade de abrir o Ulisses em outro imóvel, que é onde estamos instalados. A nossa vontade sempre foi continuar no mesmo bairro onde tudo começou”, relata Jorge.

O Bar Ulisses é conhecido pelos clientes e turistas, pela gastronomia e por uma varanda com vista para Baía de Todos-os-Santos. De acordo com o filho de seu Ulisses, foram mantidas algumas tradições, como feijoada, mocotó, sarapatel e carne do sol. “O carro chefe da casa são os pratos tradicionais, as variadas moquecas e pratos autorais que fizeram parte de concursos gastronômicos”, pontuou.

Durante os 11 anos em funcionamento, foram realizados investimos em infraestrutura, treinamento e qualificação pessoal e dos colaboradores, além da adequação do cardápio com variedades e preços acessíveis, que hoje se torna um ponto turístico do Centro Histórico.

