Aniversário de Salvador terá festa em três bairros

A programação do evento comemorativo do aniversário de Salvador, que acontece entre os próximos dias 23 e 30, inclui, além dos shows já divulgados, manifestações artísticas como teatro, literatura, cinema, dança e uma exposição.

Será a primeira vez, por exemplo, que o elenco de A Bofetada vai realizar um espetáculo ao ar livre. A apresentação gratuita está agendado para as 19h do dia 27, na Barra. Dentro do mesmo gênero, o público conferirá a estreia da peça Compadre de Ogum e a apresentação de Antígona. A primeira acontece na Igreja de Santana, no Rio Vermelho, no dia 24, e a segunda, nos dias 23 e 24, no museu Rodin, na Graça.

No entanto, quem abre a festa, de fato, é a banda Alavontê, que desfila em um minitrio e dá uma volta no Dique do Tororó, a partir das 10h do dia 23. No mesmo dia, Tio Paulinho e outras atrações se apresentam pelo projeto Ruas de Lazer, na Barra.

O secretário municipal de Desenvolvimento e Cultura Guilherme Bellintanni, adiantou a programação completa dos shows. Bell Marques, Cheiro de Amor, Saulo, Durval Lelys, Luiz Caldas, Moraes Moreira, Léo Santana, Oito7nove4 e Adão Negro são alguns dos nomes confirmados. As apresentações acontecem em palcos montados na Praça Cairu, no Dique do Tororó e em Cajazeiras (confira ao lado).

No sábado (29), uma alvorada de fogos em 10 pontos da cidade, saúda os 465 anos de Salvador, às 6h.

Conforme a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura (Setur), o evento, contará com um investimento de R$ 1 milhão e será financiado pelo saldo positivo do montante investido pelas cervejarias no Carnaval.

Para Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Matos, a festa tem como objetivo especial criar um calendário de atrações fixas que se estenda para além do Carnaval e atraia o turismo em outras datas do ano. "Salvador precisa tirar um pouco o foco do Carnaval, se tornar atrativa o ano todo", afirmou o gestor.

Arte de rua

As apresentações do Festival da Cidade não se limitarão aos palcos montados nos bairros. Nas estações de transbordo, comediantes como Psit Mota levam humor a passageiros de ônibus, por meio do projeto Stund up Comedy. O projeto Poesia em Trânsito também volta a ser realizado, entre os dias 23 e 30.

No Mercado Modelo, cordelistas se apresentam diariamente em barracas, às 12h. As apresentações continuarão, após os festejos em comemoração ao aniversário.

A ocasião também dará espaço ao lançamento de selo literário, programado para o dia 26 na Academia de Letras da Bahia, às 16h. Escritores poderão contar com apoio para a publicação de livros, sejam eles de poesia, crônica, literatura romântica ou literatura dramática. "O selo, que vai se chamar João Ubaldo Ribeiro, é pioneiro e vai contemplar a publicação de cinco livros por ano", diz.

Sem prejuízo

Questionado sobre se a paralisação nos dias de festa prejudicam a economia da cidade, Bellintanni disse que "os shows estão concentrados nos finais de semana. Não são oito dias de festa, mas de atividades multiculturais. Por tanto, a cidade não vai parar".

Para Fernando Guerreiro, da FGM, as festas movimentam milhões de reais e geram milhares de emprego. "Esses movimentos fazem parte de uma economia criativa, movimentam o PIB e atraem turistas", acrescentou.

