Anitta, Ivete e Luan Santana estarão na Virada Salvador 2019: confira mais atrações

Os artistas Alok, Anitta, Jorge e Mateus, Luan Santana e Ivete Sangalo farão parte da grade da Virada Salvador deste ano. A divulgação foi feita pelo prefeito de Salvador ACM Neto um entrevista concedida à coluna Alô Alô, de Rafael Freitas, publicada nesta terça-feira, 29. Em sua participação, Neto destacou os preparativos para o festejo, em primeira mão.

Além das atrações citadas, estão confirmadas também Claudia Leitte, Bell Marques, Gusttavo Lima, Léo Santana, Daniela Mercury, Dennis DJ, Vintage Culture, Wesley Safadão e Aviões do Forró. A grade completa deve ser divulgada oficialmente após o lançamento do evento, que será realizado em São Paulo, no dia 06 de novembro.

Haverá cinco dias de festa, explorando ritmos diferentes. Ainda conforme Neto, a virada deste ano será a maior de todas as temporadas.

