'Animoteca' atrai público interessado por religiões diversas

Foram encerradas na noite deste sábado, 29, as primeiras atividades da Animoteca, biblioteca móvel estacionada em frente ao Shopping Bela Vista, no Cabula, que reúne obras sobre as mais diversas religiões.

O espaço itinerante, adaptado dentro de um ônibus, faz parte do projeto "Encontro Colorido da Encantada Espiritualidade Baiana", idealizado pela ialorixá Mãe Stella de Oxóssi, do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá.

A biblioteca permaneceu aberta ao público desde o último dia 22, com o objetivo de socializar a literatura e cultura afro, além de disponibilizar leituras importantes sobre os demais cultos.

De acordo com informações de organizadores do espaço intinerante, cerca de 300 pessoas estiveram presentes no local durante uma semana de funcionamento.

A intenção é que, após a temporada no Shopping Bela Vista, o projeto passe por algumas reformulações físicas e siga, a partir do dia 17, para o município de Nazaré, a 216 quilômetros de Salvador.

Respeito

No último dia de funcionamento, a Animoteca recebeu a visita de estudantes e demais curiosos, que puderam ler livros que abordavam temas referentes ao catolicismo, espiritismo e religiões de matriz africana.

A estudante de psicologia Elane Cristina, que seguia em direção ao shopping, fez questão de adiar alguns minutos do passeio para visitar a biblioteca. No local, ela leu trechos de livros escritos pela própria Mãe Stella de Oxóssi e folheou revistas e recortes de jornais.

"Achei o projeto interessantíssimo. Sou evangélica, mas respeito as demais religiões porque procuro ler e me informar sobre elas. Acredito que viveríamos em clima de harmonia se todos fizessem o mesmo, se informassem melhor sobre todas as culturas", afirmou a estudante de psicologia.

O cinegrafista Marcos Guedes também aprovou a iniciativa. Católico, ele conta que também se interessa por leituras que abordem temas diferentes ao da religião que escolheu: "É importante conhecer outras culturas, ainda que eu não vá segui-las".

Acervo

Além de livros, vídeos e gravações, o acervo da Animoteca é composto por revistas, jornais sobre diferentes religiões e tradições filosóficas.

No local, também estão expostos artigos escritos por Mãe Stella, que eram publicados quinzenalmente, às quartas-feiras, em A TARDE. Ela foi a primeira ialorixá a escrever de forma regular em um jornal de grande circulação.

No texto em que se despediu dos leitores, publicado no jornal no último dia 26, Mãe Stella falou sobre o sonho de criar a biblioteca intinerante.

"Parece-me que a sociedade já está pronta para receber um ônibus, que ludicamente chamo de Animoteca, já que um de seus objetivos é despertar o ânimo dos seres que ainda se encontram adormecidos. O ônibus [...] tem como objetivo maior trabalhar no sentido de diminuir a violência através do despertar da espiritualidade", escreveu.

A Animoteca foi inaugurada na mesma semana em que foi celebrado o Dia da Consciência Negra. Durante a abertura, estiveram presentes membros da Brahma Kumaris, Igreja Messiânica, Igreja Batista Nazareth, Centro Cultural Islâmico, Cidade da Luz, Seicho-no-ie e Centro Budista Kadampa.

