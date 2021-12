Animais soltos nas ruas causam transtornos em Salvador

Seja em bairro periférico ou central, não é difícil encontrar em ruas da capital pessoas e carros disputando espaço com animais, tanto de pequeno como de grande porte.

Somente cães e gatos, Salvador tem atualmente cerca de 100 mil vivendo em vias públicas. Mas vacas, cavalos, jegues, cabras e até porcos também são encontrados abandonados.

Na última quarta-feira, 3, três cavalos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal em pista próxima à área de voo do aeroporto de Salvador. No mesmo dia, uma vaca caiu na piscina do Clube dos Advogados, na Praia do Flamengo.

Em Campinas de Pirajá, há uma área em que porcos e cabras convivem diariamente com moradores na Vila São Roque. "Aqui, eles dormem e se alimentam na caixa coletora de lixo", conta Mateus Soares, 18.

De acordo com o estudante, os animais foram abandonados no local por um ex-morador, que não deu satisfação à vizinhança.

A vila fica próxima a um terreno baldio, ambiente propício à permanência dos animais. Entretanto, eles não se limitam à região de mato e transitam entre os veículos na pista. "Já presenciei até mesmo o atropelo de um deles", completa Mateus.

Também moradora do bairro, Márcia Souza, 50, preocupa-se com o risco de transmissão de doenças, inclusive pelos bichos viverem no lixo. "Moramos, literalmente, em um chiqueiro", protestou.

De acordo com Gabriela Nery, doutora em infectologia veterinária pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), doenças como carbúnculo hemático, influenza, leptospirose, raiva, mormo, sarna e verminoses podem ser transmitidas a humanos por animais de grande porte.

Responsabilidade - A veterinária explica que os animais soltos nas ruas, às vezes, são deixados pelos proprietários para pastagem e recolhidos no final do dia. Mas há casos em que são abandonados quando já estão velhos ou doentes e não servem mais para o trabalho.

"Por não ter valor afetivo, eles simplesmente são descartados pelos donos, que são indiferentes à responsabilidade que lhes cabe", disse.

De acordo com a Lei Municipal 5.504/99, o proprietário é responsável pela manutenção do animal em condições higiênicas de alojamento, alimentação e saúde, entre outras atribuições.

Maus-tratos configuram crime, de acordo com o artigo 32 da Lei 9.605. O infrator está sujeito à pena de três meses a um ano de prisão.

Desestrutura - O recolhimento de animais de grande porte das vias públicas da capital é feito por meio da articulação entre Transalvador, Secretaria Municipal da Saúde (SMS) - por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) - e Polícia Militar.

Contudo, a SMS alega que, por falta de estrutura, o resgate está sendo feito por meio de serviço terceirizado. Segundo o órgão, há um processo de compra de veículos próprios para remanejamento desses animais em andamento, mas sem prazo de conclusão.

Quando resgatado pelos órgãos públicos, o animal ferido é avaliado e medicado por um veterinário no local onde é encontrado. Mas, se for preciso dar continuidade ao tratamento, ele é transferido para o Hospital Veterinário da Ufba, em Ondina.

O proprietário, entretanto, pode requerer o animal retirado de vias públicas pelo CCZ. Mas a restituição está condicionada ao pagamento de uma multa. O valor cobrado depende dos gastos com manutenção, transporte, alimentação e assistência veterinária, entre outros itens.

De acordo com o CCZ, no caso de algum animal ser encontrado abandonado em via pública ou atrapalhando o trânsito, a população deve acionar a Transalvador (118). No caso de animais feridos, contatar o próprio CCZ (3611-7331 ou 3611-7308).

adblock ativo