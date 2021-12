Animais nas ruas são ameaça à população

Segundo dados do Centro de Controle de Zoonoses (CTZ), há entre 80 mil e 100 mil cães e gatos em situação de abandono nas ruas da capital baiana.

Por conta disso, a população enfrenta problemas com animais circulando em áreas públicas, como em Stella Maris, onde uma matilha de cerca de seis cães tem sido responsável por vários ataques a visitantes e vendedores ambulantes na praia, segundo denúncias enviadas ao A TARDE.

Os cães costumam ficar amarrados a coqueiros e, quando soltos pelo suposto dono (um morador de rua), atacam frequentadores da faixa de areia para a prática de exercícios físicos.

"Além desses cães, há outros pela região. Já fui atacado no braço e na barriga por um dos animais. A situação é pior para quem corre de manhã", diz o barraqueiro Wallace Ribeiro, 33.

Segundo um funcionário do Gran Hotel Stella Maris, uma hóspede e o gerente foram mordidos na areia.

"Meus cães são a minha única companhia e proteção", declarou Paulo Rogério Moura, morador de rua. "Mas tomei providências para que isso não aconteça mais. Recebi ajuda de algumas pessoas para castrar e vermifugar os bichos. As condições em que vivo não sãos as melhores, mas não posso abrir mão deles".

Controle

Segundo o CTZ, há mais de dois mil agentes do órgão municipal que trabalham para avaliar se os animais abandonados oferecem riscos à população.

Os que apresentarem riscos são levados para o centro e, caso sejam diagnosticados com enfermidade, ficam em observação até não apresentar mais risco e serem encaminhados para adoção.

O centro oferece o serviço Castra Móvel, que de março de 2014 a julho deste ano atendeu 20 mil animais. Quem não tiver acesso ao Castra Móvel, poderá levar o animal a um posto de saúde para ter acesso a clínica para cirurgia de castração.

Segundo o veterinário do CTZ Aroldo Carneiro, em caso de ataques por animais abandonados, "a vítima deve lavar o local com água e sabão, procurar unidade de saúde e nos acionar [telefones: 156 ou 71 3611-7331]".

"Uma equipe será encaminhada ao local para verificar as condições do animal, saber se há um tutor e orientá-lo como proceder. Se a vítima for atacada por um animal que não tem tutor deverá tomar soro e vacina anti-rábica", diz Carneiro.

A diretora da Associação Brasileira Protetora dos Animais - Seção Bahia (ABPA-BA), Urânia Almeida, destaca que não adianta apenas castrar os animais, é necessário que, paralelamente a castrações, a população receba educação.

"A Holanda divulgou que não existe mais cachorros em estado de rua no país. Lá, utilizaram o processo de castração junto com educação. É um processo que requer tempo, mas tem resultado. A adoção responsável também é uma forma de diminuir esse índice", explica.

adblock ativo