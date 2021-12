Animais encontram novo lar em feira de adoção

O grupo Adoção Pet Salvador promoveu neste domingo, 19, uma feira de adoção de cães, gatos e animais exóticos. O evento, que aconteceu no estacionamento do hospital veterinário HPET contou com cerca de 40 animais, todos eles vacinados, vermifugados e castrados.

Desde o início do projeto, que completou 1 ano, mais de 70 animais encontraram um novo lar. Porém, para adotar, é preciso atender a alguns critérios, sendo eles: ser maior de 18 anos ou estar acompanhado de um maior, portar documento, comprovante de residência, ser aprovado em uma entrevista e uma taxa de R$ 50.

Segundo Thalita Rocha, idelizadora do projeto, as feiras de adoção contam com apoio de colaboradores que são fundamentais para ajudar com as despesas. "A taxa de adoção é simbólica. Os custos que nós temos com cada animal é muito maior que o valor pago. Mesmo assim temos ajuda de fora, alguns parceiros que ajudam a gente".

Cuidados

Antes de adotar um animal de estimação é preciso ter em mente os cuidados necessários para oferecer uma vida de qualidade ao pet. De acordo com Bruna Kely, estudante de Medicina Veterinária e voluntária, é importante frisar a alimentação e o lazer dos bichinhos. "Todos eles precisam de uma ração de qualidade, rica em nutrientes, além de muito carinho. Os animais são dóceis. Alguns, como o coelho, não gostam muito de colo, mas precisam de um momento de lazer".

As feiras, realizadas mensalmente, são uma alternativa para retirar animais da rua evitando possíveis maus tratos ou contaminação por doenças.Por isso, os novos donos precisam estar cientes da responsabilidade de criar um animal.

