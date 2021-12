Animais domésticos já podem ser transportados em ônibus

Quem tem animal de estimação já pode transportá-lo nos ônibus do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros de Salvador. A autorização foi dada pelo Decreto Municipal 27.307, que foi publicado no Diário Oficial de nesta quarta-feira, 8.

A novidade agradou a quem possui pet, não tem carro e tinha dificuldade para levar os animais ao veterinário, por exemplo, como a estudante de jornalismo Patrícia Souza, 23.

"Acho válida a regulamentação, desde que tanto os motoristas de ônibus como os donos de animais coloquem em prática. Ainda existe muito preconceito dos motoristas", disse a estudante.

Os animais domésticos de pequeno porte, com peso de até 10 quilos vão poder ser transportados, com exceção dos dias úteis nos horários compreendidos entre as 5h30 e 8h30, e entre as 16h30 e 20h30, horário de maior fluxo de passageiros.

Cão-guia

A limitação de peso não se aplica ao cão-guia, que deverá estar acompanhado da pessoa com deficiência visual. Os animais deverão ser transportados por seus responsáveis em equipamentos adequados, feitos de material liso, com ventilação adequada, que impeça vazamento e garanta a segurança, higiene e conforto do animal e dos demais passageiros do coletivo.

O passageiro, ao transportar o animal doméstico, deverá portar certificado de vacinação atualizado e, quando se tratar de aves ou animais silvestres, apresentar a respectiva autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Só poderão ser transportados dois animais por veículo.

