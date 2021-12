Animais agredidos por mulher são retirados de imóvel

Sob a ordem da juíza da 16ª Vara dos Feitos Cíveis da Bahia, Maria do Carmo Caribé, os dois cães agredidos em uma casa do bairro do Pau da Lima, em Salvador, foram retirados da residência após o arrombamento do imóvel na tarde desta terça-feira, 10. A ordem da juíza reitera uma liminar deferida pelo juiz Agemiro de Azevedo Dutra, na tarde de segunda-feira, 9, autorizando a retirada dos animais da casa.

A ação foi adiada após o oficial de Justiça enviado para executar a ação ter entendido que o decreto em mãos autorizava o recolhimento dos cães, mas não o arrombamento da residência, que estava sem moradores no momento. De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a invasão ocorreu por volta das 15h e foi concluída sem grandes dificuldades. Os moradores vizinhos chegaram a aplaudir os trabalhos de remoção.

Os animais foram enviados para uma clínica veterinária de Salvador, ainda não informada, onde passarão por exames que comprovem as agressões. Após a assistência médica, os cães serão encaminhados para a ONG Terra Verde Viva, onde serão cuidados.

Caso - As denúncias de maus tratos ao animais chegaram ao conhecimentio público, após vizinhos teram gravdo um vídeo mostrando uma mulher supostamente agredindo um cachorro, no bairro de Pau da Lima, com um cabo de vassoura. O cão não é visto na gravação, mas é possível ouvir seus urros de dor. O vídeo é intitulado no Youtube como "A bruxa dos cachorros".

As agressões aconteceram na última sexta-feira, 6, e foram denunciadas à polícia no domingo, 8, pela advogada Ana Rita Tavares, da Ong Terra Verde Viva, de acordo com ocorrência registrada na 10ª Delegacia. A suposta agressora permanece desaparecida, desde a veiculação da denúncia.

Nas imagens, a mulher grita com o animal por diversas vezes e bate nele com a vassoura. Ela manda o animal sair da frente e ameaça matá-lo. "Vou dar uma paulada no meio da sua testa para você se estrebuchar" e "Você vai ficar com fome o dia todo e você vai lembrar porque não comeu. Você vai refletir", diz a mulher no vídeo.

Confira o vídeo da agressão:

Henrique Mendes Animais agredidos por mulher são retirados de imóvel

adblock ativo