Analistas da Receita Federal paralisam atividades no porto

Os analistas-tributários da Receita Federal paralisaram as atividades na Alfândega do Porto de Salvador nesta terça-feira, 9. O sindicato nacional da categoria (Sindireceita) e os trabalhadores fazem a mobilização até as 12h. A categoria é contra a pauta não remuneratória do PL 5.864/2016.

Com as paralisações, os serviços como emissão de certidão negativa de débito (CND) e regularização para emissão da CND não funcionam nesta manhã. As paralisações afetam também o atendimento das atividades de análise de processos de cobrança, restituição e compensação, orientação aos contribuintes, inscrição de cadastros fiscais, regularização de débitos e pendências, análise dos pedidos de parcelamento, revisões de declarações, atendimentos a demandas e respostas a ofícios de outros órgãos, entre outras atividades.

O movimento tem por objetivo protestar contra o descumprimento do prazo acordado com o governo para recebimento do reajuste salarial e contra a aprovação, no Congresso Nacional, da pauta não remuneratória da Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil.

Ainda de acordo com o sindicato, os analistas-tributários realizarão operação padrão na Zona Primária (portos, aeroportos e postos de fronteira) de todos o Brasil, afetando os serviços de despachos de exportação, conferência física, trânsito aduaneiro, embarque de suprimentos, operações especiais de vigilância e repressão, verificação física de mercadorias e bagagens, entre outros.

Nas unidades de atendimento ao contribuinte, haverá paralisação das atividades em todo o país. Já nas áreas aduaneiras será feita operação padrão nos postos de fiscalização espalhados nos 17 mil quilômetros da faixa de fronteira do Brasil.

A delegada sindical do Sindireceita em Salvador, Gleciara Ramos, fala da situação da categoria. "Durante o período de 2012 até hoje, acumulamos perdas, enquanto os trabalhadores da iniciativa privada acumulam correções médias acima da inflação, e a maioria dos servidores dos estados conseguiu repor integralmente a inflação nos últimos anos", relatou, por meio de nota.

Projeto de Lei

O sindicato informa ainda que a Casa Civil encaminhou no dia 22 de julho, ao Congresso Nacional, o Projeto de Lei (PL) nº 5864/2016, que dispõe sobre a Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e institui o Programa de Remuneração Variável da Receita Federal do Brasil e dá outras providências.

adblock ativo