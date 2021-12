Analista do Crea-BA aponta equívoco em uso de pisos táteis

Fotos de pisos táteis instalados em Salvador circulam nas redes sociais e causam polêmica entre internautas. As imagens mostram que a pavimentação tátil conduz os deficientes visuais para obstáculos. De acordo com o analista técnico do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia (CREA-BA), o engenheiro civil e arquiteto Giese Nascimento, essas situações demonstram um equívoco na aplicação da Norma 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que estabelece as regras para acessibilidade a edificações e espaços públicos.

"O piso tátil tem o objetivo de orientar o percurso livre e autônomo das pessoas com deficiência visual, direcionando para o caminho correto, jamais encaminhando para um obstáculo, como uma árvore ou poste".

Essa situação pode ser vista na Avenida Oceânica, em Ondina, onde o Consórcio Ondina Lodge Empreendimentos, responsável pelo Costa España, instalou uma superfície tátil que conduz o cego do empreendimento para uma árvore, onde há sinalização de alerta (textura com alto relevo circular) de que existe um obstáculo no local.

O analista do CREA explica que o erro não é a aplicação da textura com alto relevo circular em torno da árvore, e sim, que o fato do piso direcional (textura canelada) conduzir o deficiente visual para o obstáculo.

O Consórcio informou, por meio de nota, que a pavimentação está correta e "segue rigorosamente as normas técnicas estabelecidas", mas que o serviço ainda não foi concluído por conta da greve da construção civil. A Superitendência de Controle e Ordenamento do Solo do Município (Sucom) disse, por meio da assessoria de imprensa, que o empreendimento foi notificado para corrigir o problema.





Desagradou

A superfície tátil que está sendo instalada no calçadão da Barra segue a regra da ABNT, que prevê que os pisos devem ter largura entre 25 e 40 cm, mas a pavimentação de 25 cm não agrada os deficientes visuais. "A pista mais larga (de 40 cm) permite que a gente caminhe sobre ela e sinta melhor a textura da pavimentação, dando mais segurança. Na menor só é possível colocar um pé. Um deficiente que não conhece o trajeto, não consegue caminhar direito nela (na de 25 cm)", critica Everaldo Neves, presidente da Associação Baiana de Cegos.

"A gente sonhou tanto por essa acessibilidade, quando pensa que vai ter, é uma piada. A ABNT prevê esse piso de 25 cm, mas está equivocado. Deveria ouvir a opinião de quem usa", lamenta Everaldo. A Norma 9050 da ABNT, que está em vigor desde 2004, foi revisada em outubro de 2012 e foi encaminhada para consulta nacional. Como houve muitas reclamações, de acordo a assessoria da ABNT, o texto está sendo novamente revisado e seguirá para outra consulta nacional. Ainda não há prazo para que isso aconteça, enquanto isso valem as regras definidas em 2004.

A presidente da Fundação Mário Leal, Tânia Scosield, responsável pelo projeto de revitalização da Barra, disse que a pavimentação de 25 cm foi escolhida para facilitar o acesso de outros públicos a Barra.

"O piso de 40 mm é mais confortável, mas o outro também permite acessibilidade sem problema nenhum. O objetivo é que todos tenham direito de circular nesses passeios, como deficientes visuais, cadeirantes, pessoas com carrinho de bebê, skatistas, entre outros. Então precisamos atender a outras situações", afirma Tânia, indicando que a superfície de 40 cm dificultaria o uso do espaço por outras pessoas.

De acordo com ela, o padrão 25 cm deve ser adotado em outras calçadas de Salvador, que têm em média 1,50 m de largura. "Eu preciso deixar 0,70 cm de área de serviço, então tenho que usar o de 0,25 cm para ainda ter um espaço de passagem das outras pessoas", explica.

Apesar da justificativa da Fundação Mário Leal, as obras da Compania de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) costumam adotar o padrão de 0,40 cm. "A forma do piso produzido pela Desal é de 0,40 cm, pretendíamos comprar mais formas, inclusive de 0,25 cm, mas estamos repensando isso, já que o usuário disse que o de 0,40 cm é mais confortável", disse Marcílio de Souza Bastos, presidente da Desal.





Ocupação irregular

A rua da Forca, na Piedade, teve o piso tátil instalado esse ano. A pavimentação (de 40 cm) agrada aos cegos, mas eles são impedidos de usar o equipamento, já que vendedores ambulantes foram instalados sobre a pavimentação. "A gente entra na pista tátil e acaba se batendo nas barracas. Isso acontece em outras regiões do Centro da cidade", reclama Everaldo.

São tantos obstáculos que para caminhar, Lourival da Paz recorre ao auxílio da mulher, Maria das Virgens. "Não posso sair sozinho porque tem carro, poste e ambulante pela frente. É lamentável".

A ambulante Tatiane da Silva, que ocupa uma das áreas em cima do piso tátil, também está insatisfeita com a situação. "Colocaram a gente aqui e disse que iria organizar depois do Carnaval. Até agora nada. Eles (os cegos) estão no direito deles".

De acordo com Elton Alonso Nogueira, diretor de serviços da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), o órgão tem conhecimento da ocupação irregular e deve realocar os ambulantes na próxima semana. Ele não soube informar onde as barracas serão instaladas. "Vamos retirar para resolver essa questão do piso tátil, já que está impedindo o uso, mas ainda estamos estudando onde vamos colocar os ambulantes".

