Anac pretende abrir processo para investigar falta de energia no aeroporto

A Agência Nacional de Aviação Nacional Civil (Anac) pretende abrir processo de sindicância para averiguar o apagão que atingiu o Aeroporto Internacional de Salvador nesta segunda-feira, 22. Em nota, a Anac informou que, caso seja "constatada ineficiência por parte do administrador, penalidades poderão ser impostas, de acordo com as constatações apuradas".

Concessionária

Também por meio de nota, a Vinci Airports, concessionária que administra o aeroporto, informou que as duas linhas que alimentam o terminal foram afetadas por uma interrupção inesperada no fornecimento de energia. De acordo com a empresa, em seguida, houve uma falha na transferência de energia do gerador para a linha da Coelba.

A Vince Airports argumenta que "conforme descrito no contrato de concessão, a troca de equipamentos faz parte das obras que terão início no primeiro trimestre de 2018. Até que a mudança seja realizada, todos os aparelhos passarão por nova manutenção e monitoramento".

Transtornos

O aeroporto ficou sem energia entre 1h20 às 3h40, quando técnicos da empresa conseguiram normalizar o fornecimento elétrico. Contudo, houve um problema logo em seguida no gerador e energia foi restabelecida às 6h30 desta segunda.

Durante o problema, foi necessário fazer o check in manual. Por conta da falta de energia, 21 voos atrasaram. A situação foi normalizada por volta das 9h50, segundo a assessoria da Vinci Airports.

