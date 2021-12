Amigos usam outdoor para denunciar assassinato

A mensagem de protesto posta em 20 outdoors espalhados por Salvador contra o assassinato do empresário Silvio Ricardo Andrade, morto em 19 de outubro após uma briga de trânsito, chama a atenção das pessoas que passam por vários pontos da cidade.

Esta forma diferente de manifestação foi ideia de um grupo de 20 amigos do motociclista, que quis chamar a atenção da população e dos órgãos de segurança pública responsáveis pelo combate à violência na capital.

A homenagem foi uma reação à tragédia que levou ao fim da vida de Silvio Ricardo. O autor dos disparos teria utilizado uma pistola .40. O assassino não foi identificado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo um dos participantes da ação, que optou por preservar a identidade, a primeira ideia foi realizar uma passeata na rua. Contudo a escolha pelos anúncios foi considerada a melhor opção, pois avaliaram que causaria menos transtornos. "Essa é uma campanha contra a violência a que estamos expostos aqui em Salvador", comenta o amigo de Silvio Ricardo.

Outro participante, que também não quis se identificar, afirma que a iniciativa visa trazer adesões à causa contra a violência. "É uma semente que foi lançada", diz.

Silvio Ricardo Andrade morreu devido aos disparos realizados pelo condutor de um Fiat Palio vermelho, que tinha placa fria. A desavença começou após Sílvio ter batido no retrovisor do veículo do assassino.

adblock ativo