Amigos são encontrados mortos em Simões Filho

O corpo de Andrew Trindade Vieira, de 33 anos, foi sepultado na tarde desta sexta-feira, 14, no Cemitério do Campo Santo, na Federação, em Salvador.

Ele e o amigo, Marcos Henrique Gomes Vidal, foram encontrados mortos, na noite da quinta, 13, na Área Industrial de Simões Filho, na Cia Sul - Via Duas Torres, sentido BR 324. Eles estavam com as mãos presas com algemas e tinham marcas de tiros nas cabeças.

Segundo informações da assessoria da Polícia Civil, o delegado Roberto Lima, titular em exercício da 22ª Delegacia de Simões Filho, está à frente das investigações. No entanto, ainda não tem indicativo de autoria e motivação.

Até a tarde desta sexta, nenhum familiar dos jovens haviam procurado a polícia para fornecer informações que ajudem no desfecho do crime. O corpo de Marcos foi enterrado em Cruz das Almas.

adblock ativo