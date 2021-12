Amigos e fãs dão último adeus ao babalorixá Martins Lopes, um dos fundadores do Olodum

Amigos e fãs prestaram as últimas homenagens ao babalorixá e um dos fundadores do bloco afro Olodum, Martins Lopes, de 87 anos. O sepultamento foi realizado na tarde desta quinta-feira, 11, por volta das 15h, no cemitério Quinta dos Lázaros, no bairro da Baixa de Quintas, em Salvador.

Considerado um homem carnavalesco, Martins Lopes morreu no início da tarde da quarta, 10, em consequência de insuficiência renal. Ele estava internado no Hospital Roberto Santos (HGRS), no Cabula.

Durante a cerimônia de enterro, os amigos e fãs cantaram músicas do bloco em homenagem. Entre os presentes, compareceram o presidente do Olodum, João Jorge, e o compositor da música 'Faraó', Luciano Gomes, que aos 11 anos de idade foi acolhido pelo babalorixá.

