Amigos e familiares se despedem de Horácio Brasil

O corpo do ex-superintendente do Sindicato das Empresas de Ônibus (Setps), Horácio Brasil, foi cremado nesta quinta-feira, 14, no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas. Durante a manhã, foi realizada uma cerimônia de despedida com a participação de amigos, familiares e autoridades.

O secretário municipal de Transporte Fábio Mota, o secretário estadual de Comunicação André Curvelo, o diretor da Integra (atual nome do Setps), Jorge Castro e o gerente da mesma entidade, Cláudio Malamut, participaram do sepultamento.

O motorista Roque Sérgio Souza também esteve presente e disse que foi prestar a última homenagem a Horácio Brasil por considerá-lo uma "pessoa humana e que sempre estava disponível para abrir diálogo com os rodoviários".

Falecimento

Horácio morreu na última terça, 12, aos 68 anos, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em decorrência de um câncer de fígado. Ele, atualmente, estava à frente da diretoria-executiva do Consórcio Salvador Norte (CSN), maior empresa entre as três que operam os ônibus em Salvador.

