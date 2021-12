Amigos e familiares protestam contra morte de técnico

Familiares e amigos do técnico de informática Fábio Luiz Santo Carmo, de 33 anos, que foi assassinado a tiros após discussão no bairro da Ribeira, na madrugada deste sábado, 18 - realizaram uma caminhada neste domingo, 19, para pedir por justiça e mais segurança. A passeata ocorreu na Ribeira, após o sepultamento de Fábio, no Cemitério Campo Santo.



Um carro de som acompanhou os familiares e amigos que vestiam camisa com foto e nome do técnico de informática. De acordo com Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o ato foi pacífico e não causou retenção no tráfego de veículos.



O crime



De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Fábio Luiz estava na pizzaria Caravellas Pizza Bar, na avenida Beira Mar, quando discutiu com o homem que teria efetuado os disparos.



O desentendimento começou depois que a espuma de uma garrafa de champanhe aberta por uma pessoa que estava em outra mesa, atingiu um integrante do grupo de Fábio que reclamou da situação. Os integrantes dos dois grupos começaram uma discussão e um homem que estava na outra mesa sacou uma arma e efetuou os disparos contra Fábio. Em seguida, fugiu sem ser identificado.



Fábio ainda foi encaminhado para o Hospital São Jorge, na cidade Baixa, mas não resistiu aos ferimentos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

adblock ativo