Amigos do prefeito são assaltados na porta do prédio de Neto

Amigos do prefeito ACM Neto, que compareceram à comemoração do aniversário de uma de suas filhas, no sábado, 7, foram assaltados por um motoqueiro, que estava armado, na chegada à festa, no lado de fora do prédio.

ACM Neto confirmou o episódio, nesta terça-feira, 10, durante entrevista coletiva, realizada após o Café com Mário Kertész, da rádio Metrópole.

"Dois amigos foram assaltados quando chegavam à festa. Levaram alguns pertences, mas sem nenhuma ocorrência mais grave", afirmou.

A festa foi realizada na residência do prefeito, na rua Clementino Fraga, em Ondina, e muitos políticos, amigos e familiares de Neto estavam no aniversário.

A reportagem de A TARDE entrou em contato com as delegacias da Barra (14ª DP) e Rio Vermelho (7ª DP) e foi informada, por ambas, de que nenhum boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado.

Delegacia

Uma agente da Delegacia de Crimes Econômicos e contra a Administração Pública (Dececap) foi assaltada na madrugada desta terça, quando chegava para trabalhar na sede da unidade policial em Piatã.

A policial, que não teve o nome divulgado, chegou à unidade, por volta das 4h, acompanhada da titular da unidade, Débora Freitas. A delegada entrou primeiro na unidade, enquanto a policial estacionava o carro, um Fit prata, nas proximidades da delegacia.

De acordo com a delegada, a agente foi abordada por dois homens armados que roubaram o veículo dela. "Ela foi surpreendida. Mas está tranquila. Está bem", disse a delegada, que ainda contou que a agente participou da operação realizada pela Dececap, na manhã de ontem, para combater crimes de sonegação fiscal.

O carro só foi encontrado quatro horas depois, abandonado na BR-324. "O carro foi encontrado intacto", afirmou a titular do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (DCCP), Emília Blanco.

O caso foi registrado na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Nenhum dos assaltantes foi identificado até o final da tarde de ontem.

adblock ativo