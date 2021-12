Amigos de primo de Joel pretendem protestar durante enterro

Os amigos e familiares de Carlos Alberto Conceição dos Santos Júnior, 22, morto durante ação da Polícia Militar no Nordeste de Amaralina nesta quinta, 13, pretendem realizar novo protesto nesta sexta, 14. O grupo, que foi às ruas nesta quinta, pretende realizar um novo movimento durante o enterro do jovem no Cemitério Campo Santo, na Federação, que está marcado para as 15h30.

Carlos é primo do garoto Joel da Conceição Castro, de 10 anos, que também foi morto durante ação policial no Nordeste de Amaralina em 21 de novembro de 2010.

Os familiares de Carlos pedem justiça e alegam que o rapaz foi morto por policiais com um tiro na cabeça. Eles dizem que o jovem era trabalhador e não tinha envolvimento com a criminalidade.

Já a Polícia Militar informou, nesta quinta, que os policiais foram recebidos a tiros por oito homens na Rua Aurelino Silva, conhecida como Olaria, e que, no confronto, um dos criminosos teria sido baleado.

