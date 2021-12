Amigos de Maicon arrecadam dinheiro para custos do enterro

Mesmo com o possível corpo ainda não identificado pelo Instituto Médico Legal (IML), os amigos do músico Maicon Charles, de 26 anos, que desapareceu na noite de terça-feira, 9, nas imediações da Rua da Paciência, no Rio Vermelho, fazem campanha financeira para ajudar a família nas despesas do velório e enterro.

Um corpo, que pode ser o do músico, foi encontrado em uma pedra na praia da Paciência. Ele estava preso e foi removido na noite de sábado, 13, e em seguida foi levado para o IML. Na região, também havia documentos sem foto e cartões de crédito com o nome de Maicon Charles.

A demora para a confirmação da identidade pelo IML é consequência do estado do corpo, que já estava em decomposição. Ele irá passar por procedimento conhecido como "luva", que identifica o corpo através das mãos.

A arrecadação financeira foi divulgada pelo perfil no Facebook de Nathália Miranda, amiga do músico. Na publicação, ela afirma que os amigos estão "organizando um pouco a parte financeira de Maicon. Para tentar pagar as coisas que estavam em aberto e ajudar a família com todos os gastos que estão tendo nessa situação".

Segundo ela, caso seja arrecadado valor maior do que o necessário para arcar com os custos da cerimônia de despedida, ele será revertido "de toda forma para Maicon, para as coisas que ele produzia, fazia e estava fazendo". A família do músico é de Candeias e participou da procura pelo músico durante a semana passada.







