Amigos de casal sobrevivente de desabamento realizam campanha

Amigos de Alex Pereira de Jesus e Maria Bispo dos Santos, sobreviventes do desabamento que vitimou quatro pessoas na última terça-feira, no bairro de Pituaçu, em Salvador, estão arrecadando doações para suprir as perdas do casal após a tragédia.

Por meio da campanha #AmigosdoLeco, eles irão realizar neste sábado, 17, uma partida de futebol beneficente na praia de Pituaçu, em frente ao Parque Picolino, a partir das 11h. No local, haverá um estande para recolhimento e comercialização de produtos. Toda a renda será revertida para ajudar a suprir necessidades imediatas da família, que está abrigada, temporariamente, na casa de um dos amigos, no bairro de Plataforma.

“Alex joga futebol com a gente e é uma pessoa querida, então nos solidarizamos com esse grave acontecimento e decidimos organizar a campanha #AmigosdoLeco”, contou Peter Nascimento, organizador da ação solidária.

Doação

Além de promover o evento na praia de Pituaçu, a campanha também está arrecadando donativos em dois pontos situados no mesmo bairro, próximo ao local da tragédia. O primeiro local é no imóvel localizado na rua Alto São João, nº 206, e o segundo, na rádio comunitária do bairro, localizada na 3ª Travessa Netuno.

A ação está recebendo roupas, comidas e móveis. Quem optar por fazer doações em dinheiro pode depositar qualquer quantia em nome de Alex Pereira de Jesus (Caixa Econômica Federal, agência 4121, operação 013, conta-poupança nº 48239-1), e de Maria Bispo (Caixa Econômica Federal, agência 1510, operação 013, conta-poupança nº 24732-1.

Alex, Maria e a filha deles, de 11 meses, estavam no imóvel no momento da tragédia, que aconteceu por volta das 6h. O desabamento vitimou dois irmãos e dois sobrinhos de Alex. A família dele foi levada ao Hospital Geral do Estado (HGE) e recebeu alta às 16h do mesmo dia.

*Sob supervisão do jornalista Luiz Lasserre

