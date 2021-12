Amigo reconhece corpo de turista encontrado em Stella Maris

O corpo encontrado na manhã desta quarta-feira, 10, no mar de Stella Maris, foi identificado como sendo do turista Hudson Magno Cardoso dos Santos, 29 anos. De acordo com o coordenador da Salvamar, João Luiz Moraes, o reconhecimento foi feito por um amigo da vítima, que veio de Minas Gerais.



A assessoria do Departamento de Polícia Técnica (DPT), informou que o corpo de Hudson já foi retirado do Instituto Médico Legal (IML) por volta das 15h, desta quarta, para ser levado ao estado de origem.

A vítima e sua esposa, estavam hospedados em um hotel de Stella Maris e foram a praia. Eles entraram na água, mesmo com os avisos de perigo.

Os dois foram arrastados pela correnteza, mas a mulher conseguiu voltar para a areia da praia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou buscas até a terça, 9, mas não havia localizado o turista.

