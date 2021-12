Amigo de percussionistas baleado em atentado morre no HGE

Quase um mês após ter sido baleado por traficates da localidade Baixa da Bica, em Brotas, o vendedor Marivaldo Lima Santos, 48 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu, na tarde da quinta-feira, 31, no Hospital Geral do Estado (HGE). Foram 26 dias de internamento. Ele foi sepultado na tarde desta sexta-feira, 1º, no Cemitério Municipal de Brotas, no bairro de mesmo nome, a poucos metros da Rua Alto do Saldanha, local onde ocorreu o crime.

Além dele, os irmãos gêmeos percussionistas Josino Eduardo Santos Rodrigues e Eduardo Josino Santos Rodrigues, 35, foram atingidos pelos tiros, na noite do dia 5 de março, enquanto conversavam próximo de casa.

Josino Eduardo, o Jó, morreu no local. Já o irmão foi levado ao HGE e teve alta dias depois.

Na época, quatro homens identificados como Lucas, De Menor, Railander e Neném foram apontados como os autores do crime. Eles teriam agido por vingança, já que acreditavam que os irmãos estavam passando informações sobre eles à polícia.

Pai lamenta

"Ele não matava uma mosca, era um menino bom", lamentou o senhor de 67 anos, pai da vítima. Cerca de 150 pessoas participaram da cerimônia de sepultamento, entre estes, estava o marceneiro e amigo de infância de Marivaldo, Jair Andrade, 49. "Pense em um ser humano bom! Não tinha maldade com ninguém. Dia 7 [abril] ia fazer aniversário, íamos fazer um sambão para festejar", lembrou o senhor.

