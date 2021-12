Amigo de jovem morto em acidente confessa ter bebido

O jovem Matheus Malvezzi, amigo do estudante de direito Samuel Andrade, de 19 anos, morto em acidente de carro, na última sexta-feira, 10 - confessou em depoimento para a 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho, na manhã desta quarta-feira, 15, que consumiu bebidas alcoólicas antes de dirigir. Matheus conduzia o carro modelo Ford Ka que colidiu com um poste ao lado do Bompreço, na Rua Marquês de Monte Santo, no Rio Vermelho.

Acompanhado do advogado, Matheus contou ao delegado da unidade João Cavadas, que teria bebido entre duas ou três cervejas, e que voltava de uma festa open bar na boate Pink Elephant. Ele ainda informou que não estava em alta velocidade, e atingiu média de 60 km/h. Depois do acidente, Matheus ficou 30 minutos no local, quando moradores socorreram ele e colocaram dentro de um táxi.

De acordo com o delegado, o jovem não conseguiu prestar socorro ao colega, pois estava em estado de choque e acabou tendo um lapso de memória. O delegado irá ouvir uma amiga em comum das duas vítimas e uma testemunha que prestou socorro.

adblock ativo