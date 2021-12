Amigas transexuais incluem nome social em título de eleitor

Keyla Santos, de 25 anos, e Sharon Oliveira, 23, sempre foram muito ligadas. Trabalham juntas, são vizinhas e, desde a infância, sentem constrangimento pelo nome civil. Para elas, é uma situação difícil chegar nos lugares e se apresentarem com nomes masculinos quando, na verdade, se sentem como Keyla e Sharon.

Na última terça-feira, 3, as amigas que são manicure e cabeleireira, respectivamente, foram as primeiras transexuais a terem o nome social incluído no título de eleitor na Bahia. Não é necessário que o nome pelo qual deseje ser chamado conste também no documento oficial apresentado.

O procedimento foi feito na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), como determina a resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A mudança pode ser realizada na sede do TRE ou em posto da Justiça Eleitoral, das 8h às 18h. O atendimento ocorre até 9 de maio. Após essa data, o atendimento retornará em novembro. Na Bahia, até quarta-feira passada, 87 pessoas haviam realizado a alteração nos dados.

Autodeclaração

Para realizar o procedimento, o interessado só precisa declarar o nome que deseja, se preferir, também, pode atualizar a identidade de gênero. Esta, porém, não é impressa no título, a inclusão modificará o nome do eleitor no caderno de votação das Eleições de 2018.

Quem realizou a biometria não precisa refazer durante a inclusão do nome social. Deverá ser apresentado documento oficial com foto e comprovante de residência.

