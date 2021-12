Amiga da família é apontada como assassina de adolescente

Uma dívida de R$ 15 e as provocações decorrentes dela resultaram na morte da estudante Ingrid Lima dos Santos, 15 anos, sábado, 20, à noite, no bairro de Jardim Cajazeiras.

A facada não era para Ingrid. Era para a mãe dela, Cristina Batista Lima, que discutia com uma amiga da família na Rua João Ramos. Mas a menina atravessou na frente da mãe e acabou ferida no peito esquerdo.

Parentes ainda a levaram ao posto de saúde no bairro de São Marcos, mas ela morreu pouco mais de 4h após ser golpeada. O corpo de Ingrid foi sepultado na tarde de domingo, no Cemitério Municipal de Plataforma, Subúrbio Ferroviário.

De acordo com informações disponíveis nos registros da Polícia Civil, Aline Santos Alves de Sousa, 23, discutiu com Cristina e é suspeita de ter matado Ingrid - com quem tinha amizade.

No cemitério, o irmão da vítima, Everton Lima, 19, disse que a dívida de R$ 15 era referente a três capas para celular que Ingrid comprou de Aline [ao preço de R$ 5 cada uma] há duas semanas.

Investigações da Polícia Civil dão conta de que Aline cobrava os R$ 15 à mãe de Ingrid desde a última sexta-feira, 19. Mas ela se recusava a pagar.

Mãe era alvo

Moradores disseram que uma tia de Ingrid ainda conversou com Aline após o crime. "Aline disse que o golpe não era para a menina, era para a mãe", disse uma moradora, sob anonimato. A suspeita fugiu depois pelos fundos da casa onde mora com o irmão, na mesma rua onde ocorreu o crime.

Faca na cintura

Foi armada pra discussão. O irmão da vítima disse que a mãe reclamou com Aline por ela ter vendido a Ingrid, menor de idade. "Aline estava com uma faca na cintura e ninguém viu. Minha mãe foi socorrer Ingrid ferida e Aline ainda jogou um copo no rosto dela", conta Everton. Uma tia de Aline disse que ela e Ingrid havia conversado sobre a dívida e acertado o pagamento para o final do mês. "Mas a mãe de Ingrid passou o dia dizendo piadinha". A mãe da vítima não quis falar com a reportagem.

