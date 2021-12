Ameaçados, motoristas param de circular na Santa Cruz

Os rodoviários se recusam a entrar no final de linha do bairro de Santa Cruz, em Salvador, desde a noite desta quinta-feira, 21. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, o bairro ficará sem ônibus até o domingo, 24, retorno o serviço na segunda, 25.

A medida foi tomada após um protesto que bloqueou a passagem de veículos na rua Onze de Novembro na manhã de quinta, quando algumas escolas da região e os comerciantes chegaram a fechar as portas dos estabelecimentos com medo da violência.

A manifestação ocorreu por conta da morte de um homem, conhecido como Diego Gata, na região durante uma operação da Rondesp Atlântico no bairro de Santa Cruz, na madrugada desta quinta.

Segundo o diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, na manhã desta sexta-feira, 22, vinte e três ônibus estão parados próximo ao Parque da Cidade e os motoristas se recusam a seguir em direção ao bairro, pois receberam ameaças.

"Depois de Pero Vaz, não queremos pagar para ver. Por isso, recuamos e estamos no Parque da Cidade. Não entramos lá até que a gente tenha sensação de segurança plena", explicou Daniel.

Ele afirmou que os "trabalhadores estão com medo de atearem fogo nos ônibus de Santa Cruz. Virou Oriente Médio essa cidade. Convidamos a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o chefe da Polícia Civil para que a gente sente para resolver esse conflito que está no transporte coletivo de Salvador".

A Polícia Militar (PM) informou que a situação já foi controlada e que o bairro se encontra tranquilo na manhã desta sexta, tornando desnecessária a decisão dos rodoviários de só retornarem ao bairro na próxima segunda.

O policiamento segue reforçado com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Tático/ Rondesp Atlântico, Operação Gêmeos e Operação Apolo, além de guarnições da 40ª CIPM, companhia responsável pela área.

Caso

Na madrugada de quinta-feira, 21, policiais da Companhia Independente de Policiamento Tático CIPT/ Rondesp Atlântico realizavam rondas em uma localidade conhecida como Candomblé, na Santa Cruz, onde um grupo atirou contra a guarnição, que revidou.

Na troca de tiros, um dos integrantes foi atingido e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Com ele, os policiais militares apreenderam uma pistola 9 mm e cartuchos do mesmo calibre.

