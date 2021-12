Ameaça de interdição não afasta usuários das lanchas

Nem mesmo as incertezas sobre a continuidade do serviço oferecido pelas lanchas que fazem a travessia Salvador-Mar Grande inibiu as longas filas no terminal na manhã desta sábado, 15. Enquanto aguardavam para comprar os bilhetes, os passageiros tentavam agilizar a diversão do final de semana na ilha, sem esquecer a preocupação sobre o futuro do transporte.

Passageiro do sistema há dez anos, o autônomo Reinaldo Souza aprova o trajeto. “Há uns sete anos, tinha superlotação e sujeira, hoje em dia, não. O serviço é excelente”, garantiu ele, refutando o argumento da Associação dos Consumidores do Estado da Bahia (Aceba), que ingressou com ação cautelar na Justiça, em janeiro de 2007, para suspender a atividade, alegando insegurança. “A lancha é mais prática, mais barata e muito segura. Nunca tive problemas”, defendeu o administrador Daniel Alencar.

Segundo agentes da TWB, empresa que administra o sistema ferryboat, por volta das 9h, o movimento foi intenso em São Joaquim, pois passageiros não sabiam se as lanchas estariam funcionando. Uma hora depois, o movimento se normalizou.

A preocupação com a suspensão dos serviços não é restrita aos passageiros. “Se a travessia parar, vai deixar muita gente desempregada. Eu mesmo calculo um prejuízo de

R$ 3 mil por mês”, avaliou o taxista Haroldo Costa.

A ambulante Célia Santana sustenta a filha e a neta com o dinheiro feito na porta do terminal. “Vai ser prejuízo demais. Os passageiros que esperam na fila compram água e cerveja”, disse ela. Marinheiro e bilheteiro há oito anos, Tadeu Machado demonstrou medo: “O que será da gente? Estamos assustados. Alguém quer administrar o sistema no nosso lugar”.

O inspetor naval da Capitania dos Portos, Pedro Ribeiro, atesta: “Não há motivo para suspender o serviço, pois não há dúvidas sobre a segurança”.

Prejuízos - O presidente da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), Jacinto Chagas, alega que, enquanto não receber a intimação oficial da Justiça, a travessia continuará funcionando normalmente.

“Por enquanto, só existem boatos sobre a suspensão, pois ainda não recebemos nenhum documento oficial”, garantiu Chagas.

adblock ativo