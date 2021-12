Ambulantes são retirados da passarela na Tancredo Neves

A prefeitura retirou os ambulantes irregulares que atuavam no entorno e na passarela da Avenida Tancredo Neves em direção ao Salvador Shopping. O reordenamento do comércio informal da área começou no final da manhã de quinta-feira, 11, e contou com efetivo de 33 servidores envolvendo cinco órgãos.

Ao final da operação, 12 ambulantes (quatro ao lado da passarela na Av. Tancredo Neves e oito na via de acesso ao Salvador Shopping) permaneceram no local. O balanço com o número de comerciantes retirados será divulgado, nesta sexta, 12, pela Assessoria Geral de Comunicação (Agecom).

No local só permaneceram carrinhos de cachorro-quente, churros, salgados, pipoca e duas bancas de produtos eletrônicos. Antes da ação, vendedores de roupas, bolsas, frutas, artesanato, acessórios para celular, brincos e pulseiras, entre outros, atuavam na área reordenada.

Há 13 anos no local, uma ambulante que preferiu não se identificar teme que seja relocada. "Eles deixaram eu ficar, mas não posso ficar sob o ponto de ônibus e que, talvez, tenha que sair de perto da passarela", contou.

O vendedor Carlos Alberto Aquino acredita no benefício da ação. "Só tive que tirar meu isopor e ficar só com o carrinho. O excesso de ambulantes acaba prejudicando quem tem licença", disse.

A população está dividida. "Tem lugar que ninguém anda como o Iguatemi e na Avenida Sete. Tomara que fique como está aqui", disse o comerciante Álvaro Souza, 53 anos. Já a secretária Sílvia Santos, 33 anos, sentiu falta dos ambulantes. "É uma questão cultural. Gosto de andar pelas barracas e sair comprando. A presença deles nunca me atrapalhou".

A Agecom explicou que não foram apreendidas mercadorias. Foram levados carrinhos, mesas, cadeiras, banners e armações de ferro. Os proprietários devem pagar multa, que varia de R$ 102,60 a R$ 530, para retirar os equipamentos na sede da Diretoria de Serviço Público, na Avenida San Martin.

Uma equipe de pelo menos 12 fiscais, além do efetivo da guarda municipal permaneceram no local até as 18 horas. A fiscalização permanecerá com vistorias frequentes.

Esta é a terceira operação do Plano de Ação Integrada. A primeira ocorreu em restaurantes e bares, na Barra e, na última quarta-feira, o alvo foi o bairro de São Rafael.

As ações de fiscalização devem seguir para outros pontos e, também, será realizada à noite. Integram a operação a Secretaria de Ordem Pública (Semop), a Vigilância Sanitária, a Sucom, a Limpurb e a Guarda Municipal.

