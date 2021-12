Ambulantes reclamam permanência na Estação da Lapa

Um grupo com aproximadamente 50 pessoas fez um protesto, no início da noite desta segunda-feira, 18, na Estação da Lapa, contra um suposto projeto de privatização e expulsão dos ambulantes do local.

Além de ambulantes, havia pessoas ligadas ao Movimento Passe Livre (MPL) e rodoviários. O grupo caminhou pela área da estação e chegou a bloquear, por alguns minutos, a passagem de ônibus; integrantes do MPL tentaram fazer com que passageiros ingressassem nos coletivos pela porta dianteira.

"Se houver a privatização e expulsão dos ambulantes, 150 famílias serão prejudicadas", disse o presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes, Marcos Luiz de Almeida, o Cazuza. Ele afirma que os ambulantes vão acompanhar o processo e que pedirão também o apoio dos vereadores da capital.

Licitação

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Transportes informou, por meio da assessoria de comunicação, que não haverá processo de privatização da Estação da Lapa, mas de concessão do espaço.

A assessoria de comunicação citou que em cidades do interior de São Paulo o modelo já é adotado. Mencionou ainda a gestão da Estação Rodoviária de Salvador, também gerida por uma concessionária.

Quanto à permanência de ambulantes no local, informou também que isto não está definido, uma vez que o processo de licitação ainda não foi iniciado.

O edital de licitação está disponível para consulta pública no site da Semut e estará acessível à população para sugestões e críticas, até o dia 22 deste mês.

