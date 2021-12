Ambulantes reclamam de demora em relocação após reforma da Lapa

Dois anos se passaram desde que o Consórcio Nova Lapa assumiu a administração para a reforma de um dos maiores terminais de ônibus de Salvador - a Estação da Lapa. A obra, que aconteceu de forma gradativa desde janeiro de 2015, acabou por "remover" os ambulantes que trabalhavam na área interna da estação. Eles, que vendiam seus produtos em barracas amarelas próximas aos pilares de sustentamento das plataformas de embarque e desembarque, agora não sabem o que fazer, já que não puderam retornar aos locais que trabalhavam antes.

Em contato com a equipe do Portal A TARDE, na manhã desta segunda-feira, 30, o líder do grupo de ambulantes, Alexandre Carvalho, disse que já procurou a Prefeitura de Salvador várias vezes, mas, segundo ele, a resposta sempre são promessas de que terão um lugar fixo para trabalhar. Até o momento, no entanto, nenhuma providência nesta direção foi tomada. "Fomos abandonados pelo prefeito (ACM Neto). Ele prometeu e não cumpriu. E o grupo todo está desamparado, passando necessidades", disse.

Alexandre ainda contou que o grupo tem pessoas com idade avançada e sem condições físicas para andar pela cidade, carregando os produtos. "Tem pessoas com saúde ainda que estão vendendo andando, com balde de água na mão, com alguns salgadinhos... Outros estão vendendo picolé. Cada um está se virando como pode. Só que no nosso grupo tem pessoas de prioridade, como uma senhora de 62 anos que tem problema em um dos olhos, o que a impossibilita de estar na rua andando de um lado para o outro", contou ele.

O ambulante ainda afirmou que o fato de ter passado anos trabalhando em um local fixo daria a eles uma estabilidade, pois a concorrência nos ônibus é muito grande. "Ali era o nosso ganha pão!", falou.

Semop

A equipe de reportagem entrou em contato também com a Nova Lapa e, por meio da assessoria de comunicação, a empresa informou que o órgão responsável para realocar os ambulantes é a Secretaria Municipal de Ordem Publica (Semop). Eles ainda informaram que é de responsabilidade deles apenas a parte estrutural e funcional da estação.

Em nota, a secretaria municipal disse que está promovendo um novo planejamento para atender as necessidades dos ambulantes da região da Lapa. Segundo o órgão, "a atual administração da Semop irá em breve buscar uma solução junto aos comerciantes para que todos possam trabalhar em um local adequado, atendendo as normas de segurança e ocupação dos espaços públicos".

O órgão não informou quando será feito a convocação dos ambulantes para a reunião, que abordará as medidas a serem tomadas.

*Estagiário sob supervisão da editora-coordenadora de Iloma Sales

adblock ativo