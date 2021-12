Ambulantes recebem kits para trabalhar em show da volta de Ivete

Ambulantes cadastrados pela prefeitura para trabalhar no Circuito Orlando Tapajós (do Clube Espanhol até o Farol da Barra) retiraram, na manhã do sábado, 28, o kit para o show de retorno da cantora Ivete Sangalo. A cantora, que passou pouco mais de dois meses em resguardo após parir as gêmeas no Carnaval, volta aos palcos neste domingo, 29.

Cerca de 300 vagas foram disponibilizadas para dar direito aos trabalhadores de vender produtos com o material oficial entregue pelo Município, composto por um isopor grande, dois isopores pequenos, dois bonés e dois coletes.

No local de retirada, na Secretária Municipal de Ordem Pública (Semop), no bairrode Piraja, o clima entre os ambulantes era de expectativa para as vendas e também para presenciar a volta da artista, que retorna aos palcos neste domingo às, 17h30, após o nascimento das gêmeas Marina e Helena.

Ambulantes ouvidos por A TARDE informaram que,, no ato do cadastro, foi necessário pagar uma taxa de R$ 20 pelo material. Apesar do valor, os vendedores avaliaram que o kit compensa, tendo em vista que a pessoa fica legalizada e ainda recebe itens essenciais para um trabalho adequado.

Expectativa

Durante a festa, cerca de 160 agentes de fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) deverão atuar no circuito, com o objetivo de assegurar o ordenamento dos ambulantes que estarão presentes no evento desta tarde.

Para Rodrigo Silva, 47 anos, a iniciativa de cadastrar os trabalhadores é uma forma de organizar os grandes eventos. "São ações que surtem efeito, pois quando se tem o cadastro e o kit, nós trabalhamos com a mente tranquila e ainda aproveitamos a festa", opinou o ambulante.

Com o isopor na mão, acompanhada de seu filho, Rosangela Souza, 44 anos, demonstrou expectativa para o dia de vendas. "Vou vender muita água", espera.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

