Ambulantes recebem caixas térmicas e coletes padronizados

Trezentos e cinquenta ambulantes do Centro Histórico de Salvador compareceram à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na tarde desta terça-feira, 16, para receber equipamentos padronizados pela prefeitura. Foram distribuídos 50 dos 350 crachás de identificação, 350 coletes padronizados e 65 coolers térmicos com capacidade para até 100 latas.

A entrega do material contempla os comerciantes que participaram de curso de capacitação promovido pela Semop em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em novembro de 2015, e foi feita de forma gradativa, conforme o ramo de atuação de cada cadastrado.

"Dentro de uma ação de ordenamento no Centro Histórico, iniciamos a padronização dos ambulantes pelo Pelourinho, com um trabalho de capacitação e, agora, padronizando alguns equipamentos", explica a secretária Rosemma Maluf.

Segurança

Um dos beneficiados com a entrega do colete e do cooler foi Manoel Vieira, que vende bebidas no Centro Histórico há 15 anos. "Foi uma grande oportunidade para nós, porque a padronização dá mais segurança para o trabalhador e, também, para o cliente", celebra o ambulante.

Para a artesã Neusa Brito, que há 15 anos vinha trabalhando na informalidade e, há apenas um ano, solicitou o licenciamento, a padronização é uma forma de atrair os clientes.

"Eu achei a iniciativa muito boa, porque os produtos ficarão mais organizados. Sendo cadastrados, o nosso trabalho é valorizado na visão do público e, principalmente, do turista", ressalta a vendedora, que, em 2015, recebeu barraca desmontável e, agora, crachá e colete.

