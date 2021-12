Ambulantes querem retornar à Estação da Lapa

Deslocados da Estação da Lapa há pouco menos de um ano, por conta da reforma em andamento no local, os vendedores ambulantes que atuavam no mais movimentado terminal de ônibus da cidade querem voltar a trabalhar na área por onde circulam os passageiros.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), os ambulantes foram transferidos, por questões de segurança, para os terminais da Barroquinha e do Aquidabã, para não correrem o risco de sofrerem acidentes durante as obras.

Os locais escolhidos, porém, têm gerado prejuízos aos trabalhadores, devido ao pouco movimento em comparação com a Lapa, conforme argumenta o vice-presidente da Associação de Vendedores Ambulantes da Estação da Lapa, Edielson Santana, 42 anos, conhecido por Jabá.

Segundo Edielson, desde que os ambulantes saíram da estação, não foi apresentada à categoria um plano para reintegrá-la por parte da Concessionária Nova Lapa, que passará a explorar o terminal de passageiros a partir do mês que vem, prazo previsto para o fim da reforma.

Por outro lado, a Semob informou que também solicitou à Nova Lapa a construção de um "camelódromo" para os ambulantes, cujas obras foram suspensas porque o local escolhido - entre o Colégio Central e a Universidade Católica, segundo Edielson - não teria agradado aos vendedores.

A Semob informa que atua na intermediação da questão, embora a organização dos ambulantes seja de responsabilidade da Secretaria de Municipal de Ordem Pública (Semop). O órgão acrescenta que o secretário Fabio Mota garantiu preferência aos permissionários dos boxes no novo espaço.

Os ambulantes chegaram a programar uma manifestação, nesta terça-feira, 23, em frente à estação, por volta das 17h, mas, de acordo com o presidente da associação, Marcos Luiz Neves, o Cazuza, o protesto foi cancelado por conta de um encontro que ele teve com o prefeito ACM Neto na última sexta-feira.

"O prefeito determinou que fosse levantado quantos ambulantes a Estação da Lapa pode absorver, depois da operação do metrô e da reforma do terminal. Os que não receberem um ponto para trabalhar lá poderão escolher um local no Centro da cidade", explica Neves.

Ameaça

De acordo com Jabá, pelo menos, 150 ambulantes retirados da Lapa estariam com dificuldades financeiras, por conta da queda nas vendas.

O dirigente diz que os ambulantes ameaçam invadir a Lapa até o próximo dia 10, caso o impasse não seja solucionado até lá.

*Colaborou Rayane Araújo

adblock ativo