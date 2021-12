Ambulantes e Guarda Municipal entram em confronto em Cajazeira 10

Uma operação de ordenamento do comércio informal da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) virou um caso de polícia na manhã desta terça-feira, 22, no bairro de Cajazeira 10. Isso porque ambulantes da Rótula da Feirinha acusam guardas municipais de agirem de forma truculenta contra eles.

A confusão ocorreu por volta das 9h30, quando os funcionários da prefeitura tentavam recolher as mercadorias dos ambulantes. O feirante Rosemberg Sousa Silva, 33 anos, conta que foi agredido, detido e ameaçado de morte pelos guardas. O colega dele, Jean Carlos Oliveira dos Santos, 42, foi ferido com um disparo de munição de elastômero – mais conhecida como bala de borracha.

Rosemberg contou ter sido agredido com pistola Taser, algemado e colocado na viatura. “Quando eu já estava algemado com as mãos para trás, eles me deram três murros no estômago”, disse ele. O feirante contou ainda que só foi levado para a 13ª DT (Cajazeiras) mais de meia horas após ser detido. Os guardas o levaram para Cajazeira 5, tiraram fotos dos documentos dele e ameaçaram matá-lo e colocar arma e droga junto ao corpo caso ele denunciasse as agressões sofridas.

“O jeito que eles fizeram comigo foi igual a um traficante. Eu sou pai de família. Fui criado por pai e mãe. Nunca fui envolvido com nada de errado. Estou traumatizado. Estou com medo de trabalhar na rua”, desabafou.

Além das agressões físicas e verbais, os trabalhadores acusam os guardas municipais de darem tiros para cima. Um estojo de projétil de calibre 380 e uma munição de calibre 12 – ambos utilizados pela Guarda Municipal – foram apresentados pelos feirantes na 13ª DT (Cajazeiras).

“Toda vez é assim: eles já chegam dando tiro e espancando a gente. Eu já levei spray de pimenta na cara, choque, chute, murro e, hoje, um tiro de ‘bala de borracha’”, disse o feirante Jean Carlos Oliveira dos Santos, 42. Ele e outros trabalhadores foram à 13ª DT denunciar as agressões. “Abaixo a repressão!”, gritavam os feirantes em frente à 13ª DT.

Guarda diz que reagiu

“A Semop esteve na Rótula da Feirinha para retirar os ambulantes do local e ocorreu um conflito”, explicou a delegada Ouveranda Oliveira, titular da 13ª DT. Os quatro guardas envolvidos, os dois feirantes agredidos e uma testemunha foram ouvidos e liberados. “O feirante Rosemberg alega que os guardas levaram mais de 30 minutos para apresentá-lo na delegacia e ainda praticaram violência psicológica”, disse Washington Costa, coordenador de investigação.

Em nota, a Guarda Municipal informou que a guarnição foi acionada para mediar um conflito após um fiscal da Semop ter o braço cortado por um caixote lançado por um ambulante irregular, que tentava impedir a apreensão das mercadorias.

“Um segundo ambulante tentou atingir um segundo agente com um barrote, sendo contido com um disparo de munição de elastômero (bala de borracha)”, diz a nota. Os ambulantes afirmaram possuir boxes no Mercado Municipal de Cajazeiras, mas reclamam do movimento e continuam na Rótula.

