Ambulantes do Mercado Modelo devem desocupar área até dia 13

Os ambulantes que ocupam a área externa do Mercado Modelo, a Praça Visconde de Cairu, terão de deixar o local até o dia 13 de setembro. A ação partiu da ordem de retirada da Prefeitura de Salvador para transformar o espaço em uma área para eventos artísticos e culturais.

O projeto prevê a recuperação da área com vistas ao melhor aproveitamento do espaço. Segundo a secretária Municipal de Ordem Pública (SEMOP), Rosemma Maluf, cerca de 40 artesãos, todos sem licença da órgão, terão os stands retirados. "A praça terá uma dinâmica rotativa, com exposição de diversos artistas. Além de eventos artísticos e culturais, como apresentação de dança, etc", acrescenta a secretária.

Ainda de acordo com Maluf, os artesãos que estavam irregulares terão as licenças solicitadas pela Prefeitura para serem relocados para o Mercado de Artesanato do Bonfim, que também está no projeto de reestruturação, mas ainda sem data prevista para início de funcionamento.

A equipe de reportagem da A Tarde tentou contato com a Associação dos Ambulantes de Salvador e Região, mas não obteve êxito.

