Ambulantes do Carnaval passarão por capacitação em janeiro

Os vendedores ambulantes que vão trabalhar durante os dias de Carnaval de Salvadorem 2015 terão que passar por uma capacitação que será exigida para o licenciamento dos trabalhadores informais. O treinamento será realizado de 6 a 21 de janeiro, no auditório da Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop), na Rua 28 de Setembro, Baixa dos Sapateiros,

A capacitação vai acontecer somente nos dias úteis, segunda a sexta-feira, com uma média de 150 ambulantes por turma durante os turnos da manhã e da tarde. De acordo com o coordenador do Carnaval pela Semop, Iuri Dias, os palestrantes vão abordar os temas específicos de sua área. "A Semop tratará da legislação referente ao trabalho dos ambulantes no Carnaval, enquanto a Vigilância Sanitária focará a questão da higiene e manipulação adequada dos alimentos. Por sua vez, a Semps orientará os participantes com relação ao trabalho infantil. Já o Sebrae passará informações de incentivo ao empreendedorismo e à formalização dos trabalhadores", explica Iuri Dias.

Dentro dos próximos dias, será publicada a Portaria do Carnaval com data para cadastramento na internet e, finalizado o processo de cadastramento, o ambulante é informado sobre a data e horário da capacitação, assim como o dia do licenciamento. É importante que, no dia do licenciamento, o ambulante leve junto com seus documentos o certificado da capacitação.

