Ambulantes da Praça Newton Rique serão transferidos por conta das obras do BRT

Os ambulantes da Praça Newton Rique, localizada no Caminho das Árvores, serão transferidos a partir desta quinta-feira, 5, e ficarão próximos ao equipamento. Ação acontece para viabilizar as obras de um dos elevados do BRT.

De acordo com a Secretaria de Comunicação de Salvador (Secom), a retirada dos ambulantes foi negociada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). A praça já recebeu tapumes, além disso pedestres terão a opção de passar pela área em volta.

A Secretaria de Mobilidade (Semob) também informou que a partir de janeiro haverá outras interdições envolvendo, inclusive, mudanças no itinerário de algumas linhas de ônibus, que será comunicado com antecedência à população.

adblock ativo