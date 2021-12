Ambulantes da Lapa temem perder os pontos após concessão

Desde que foi informado sobre a privatização, o vendedor Gilmar Freitas, 50, teme ter que deixar o local onde trabalha há 21 anos: "É daqui que tiro o meu sustento". Segundo ele, o faturamento mensal no ponto na Lapa é de, aproximadamente, R$ 1.500.

O representante da Associação de Ambulantes da Região Metropolitana de Salvador (Asfaerp), Marcos Luiz Cazuza, disse ter entrado com um processo no Ministério Público da Bahia (MP-BA) para discutir uma forma de manter os trabalhadores.

Emenda

A Câmara Municipal aprovou uma emenda do vereador J. Carlos Filho, que garante que a concessionária vai permitir um percentual mínimo de permissionários que já atuam no local. Entretanto, segundo Fabrizzio Muller, essa garantia será válida apenas para permissionários. Os ambulantes não estão incluídos nessa emenda.

Conforme Marcos Cazuza, o assunto deve ser discutido com a promotora Rita Tourinho, em uma audiência agendada para o próximo dia 4. "Não vamos aceitar que os ambulantes fiquem sem trabalho, de onde eles vão tirar o sustento? Também não queremos pagar caro para continuar trabalhando. Isso tem que ser acertado", disse

