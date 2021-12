Ambulante pode tirar licença para Réveillon e Carnaval

As inscrições para quem deseja obter licença para trabalhar nas festas populares, a exemplo do Réveillon e Carnaval, vão do dia 11 ao dia 15 de novembro. Esse primeiro processo de cadastramento será exclusivamente via internet; o site só vai funcionar a partir desta quarta-feira, 11.

Após a inscrição online, o comerciante deverá apresentar RG, CPF e comprovante de residência no dia do licenciamento, no período entre segunda-feira, 16 e dia 14 de dezembro, no endereço gerado pelo sistema. O horário desse atendimento presencial será das 13h às 17h.

Após as etapas virtual e física, haverá ainda um treinamento de capacitação para os vendedores, em parceria com a Vigilância Sanitária de Salvador e instituições como o Sebrae.

