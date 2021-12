Ambulante matou italiano para acabar com relacionamento

O vendedor ambulante Thiago Sousa Santos, de 22 anos, acusado de ter assassinado o professor de teatro e educador social italiano Atílio Piscitelli, encontrado morto em um beco na Ladeira dos Aflitos, no último dia 24 de novembro, foi apresentado à imprensa no auditório do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro da Pituba, nesta terça-feira, 18.

Em depoimento, que durou mais de cinco horas, o ambulante confessou à delegada Mariana Ouais, da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), ter matado o professor, com quem mantinha uma relação homoafetiva há três anos. Segundo a polícia, Thiago foi localizado no fim de semana e preso na segunda-feira, 17, no bairro de Itinga, em cumprimento de mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara Sumariante. Ainda conforme a polícia, ele residia com os pais, em Pernambués, mas estava escondido na casa de um cunhado.

A polícia identificou o criminoso com a ajuda de imagens captadas por uma câmera de segurança instalada em um estabelecimento comercial na Ladeira dos Aflitos. Thiago foi visto entrando em um dos becos em companhia da vítima e, posteriormente, saindo sozinho do mesmo local. Uma outra câmera, localizada em uma loja de artigos eletrônicos, flagrou o irmão do criminoso, Leandro de Sousa Santos, 28, utilizando cartões bancários do italiano para adquirir mídias virgens, na companhia de um policial militar.

"As investigações indicaram que Thiago e Leandro vendiam CDs piratas em via pública, na Barra, fornecidos pelo PM, cuja atividade ilícita será apurada pela Corregedoria da instituição", informou a polícia. Por não terem participado do assassinato de Atílio Piscitelli, Leandro e o soldado tiveram o pedido de prisão revogado.

Crime - Ainda conforme a polícia, o vendedor ambulante disse no interrogatório que o italiano não aceitava o rompimento da relação, que era mantida em segredo. Horas antes do crime, Thiago e o italiano teriam iniciado uma discussão sobre a relação, em meio ao consumo de bebida alcoólica, em um bar no centro da cidade.

Thiago disse à polícia que o professor tentou convencê-lo a manterem o relacionamento e o teria convidado para ir até o beco, na Ladeira dos Aflitos. Embriagado, o ambulante furtou uma faca no bar e acompanhou o italiano até o local sugerido.

Depois de cometer o homicídio, Thiago fugiu levando documentos pessoais, cartões e o carro da vítima, que foi encontrado no dia 6 de dezembro, na San Martin. Indiciado em inquérito policial por homicídio, Thiago ficará no Complexo Policial dos Barris, custodiado à disposição da Justiça Criminal.

