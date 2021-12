Ambulante é suspeito de matar namorado de sua ex-mulher

Publicado segunda-feira, 16 de abril de 2018 às 22:29 h | Atualizado em 21/01/2021, 00:00 | Autor: Andrezza Moura ouvir

Polícia Civil e peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local do crime - Foto: Andrezza Moura l Ag. A TARDE