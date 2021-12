Ambulante é imobilizado por seguranças na Estação Pirajá

Um vendedor ambulante da Estação Pirajá, foi flagrado sendo imobilizado por seguranças da CCR Metrô e policiais militares, na noite desta segunda-feira, 29. A ação foi gravada por testemunhas, que revoltados gritavam: 'vagabundo ninguém prende'.

Segundo as testemunhas presentes no vídeo circulado nas redes sociais, as mercadorias dos ambulantes estavam sendo recolhidas em uma ação dos seguranças do metrô.

Em contato com o Portal A TARDE, a CCR Metrô emitiu uma nota de esclarecimento do caso:

"A CCR Metrô Bahia esclarece que está realizando o ordenamento do comércio dentro do Terminal de Ônibus Pirajá. O projeto de organização visa garantir a livre circulação e o conforto dos usuários. Outro objetivo é oferecer melhores condições de trabalho aos vendedores ambulantes regularizados, que receberam da concessionária bancadas funcionais padrão e fardas. Para coibir a ação clandestina, os Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) da concessionária, fardados e à paisana, realizam rondas periódicas e regulares para realizar a fiscalização e orientação. Em caso de reincidências e não observação das orientações, a empresa pode realizar a apreensão das mercadorias comercializadas. O ordenamento está em sintonia com o decreto estadual nº 15.197, de junho de 2014, e Lei Federal nº 6.149 que rege o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas e prevê que é proibido o comércio informal em todas as suas dependências", diz o comunicado.

A equipe de reportagem também entrou em contato com a Polícia Militar, que emitiu a seguinte nota:

"A 48ª CIPM foi acionada para apoio durante uma operação da CCR Metrô Bahia, na Estação Metrô Pirajá, na segunda-feira (29). Houve uma situação entre seguranças da concessionária e ambulantes, quando os policiais militares conduziram os envolvidos para prestar esclarecimentos na Central de Flagrantes".

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

